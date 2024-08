Tierische Geburtstagssause

Seit 120 Jahren gibt es einen Zoo in Landau. Das Jubiläum feiert die Einrichtung am Sonntag mit einem großen Sommerfest. Und dafür hat er sich einiges einfallen lassen.

Grüne stellen Forderung zu Straßennamen

Bleibt es dabei, dass drei Straßen in Landau umbenannt werden? Zum Monatsende will eine Bürgerinitiative genug Unterschriften gegen diese Entscheidung des Stadtrats beisammen haben. Die Grünen wollen mit einer Kampagne gegensteuern.

Ebbe im Briefkasten

Über vier Wochen blieb der Briefkasten einer Edesheimerin weitgehend leer. Bei der Post stieß sie auf taube Ohren. Jetzt liefert diese eine Erklärung – und kriecht zu Kreuze.

Optimismus trotz Krise bei Nolte Möbel

Nach der Insolvenz im November kämpft Nolte Möbel aus Germersheim weiter ums Überleben. Trotz der Krise der Branche gibt das Traditionsunternehmen nicht auf. Mit neuem Geschäftsführer und Optimismus will Nolte auch in schwierigen Zeiten bestehen.

Spaß an Naturwissenschaft und Technik

Die Abkürzung „MINT“ steht für die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Fachbereiche, die in unserer digitalisierten Welt immer wichtiger werden. Dass viele Kinder und Jugendliche zu diesen Fächern keinen Zugang finden, kann sich unsere Gesellschaft eigentlich nicht leisten. Das Projekt „MINT-SPASS“ im Kreis Germersheim will deshalb Abhilfe schaffen.

Tolle Gemeinschaft bei Wind und Wetter

Was ist denn das für eine Gruppe von älteren Herrschaften, die immer am Dienstagvormittag im Wörther Bürgerpark unterwegs ist? Ist das womöglich eine Demo? Mitnichten. Es nennt sich vielmehr Plauderspaziergang. Aber was steckt dahinter?