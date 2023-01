Am 19. Februar wird in Weisenheim am Sand Straßenfasnacht gefeiert – aber kleiner als sonst und unter Auflagen. Bereits seit längerem steht fest, dass der Faschingsumzug wegen der Vorgaben des neuen rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes nicht stattfindet.

Auch bei dem nun geplanten Straßenfasching müssen zahlreiche Vorschriften eingehalten werden, berichtete der Beigeordnete Holger Koob (CDU). Inzwischen sei eine Planung erstellt worden. Von der Verbandsgemeinde Freinsheim und der Bad Dürkheimer Polizei gebe es keine wesentlichen Bedenken mehr.

Der Straßenfasching soll am Sonntag, 19. Februar, 11 bis 18 Uhr, auf einem 3400 Quadratmeter großen, komplett mit Bauzäunen abgesperrten Gelände gefeiert werden. Auf das Gelände dürfen nur 2500 Personen. Zum ausführlichen Bericht geht es hier.