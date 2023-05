Ein Straßenbahnfahrer hat im hessischen Viernheim einen flüchtigen Einbrecher in seinem Fahrzeug eingesperrt. Die Polizei konnte den 49-Jährigen in dem öffentlichen Verkehrsmittel festnehmen, wie die Beamten in Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Demnach hatte der Mann am frühen Dienstagabend auf einem Gelände eines Gewerbebetriebs einen Alarm ausgelöst.

Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnte er zu Fuß über die Autobahn 659 flüchten. Die bereitgelegte Beute sowie ein von ihm mitgebrachter Trolley blieben dabei am Tatort zurück. Einige Stunden später wurde auf demselben Grundstück ein neuer Alarm ausgelöst. Auf der Kameraüberwachung war derselbe Täter zu sehen. Diesmal gelang ihm die Flucht mit der Beute.

Auf seinem Fluchtweg stieg er an einer Haltestelle in eine Straßenbahn ein. Der Straßenbahnfahrer erinnerte sich jedoch an den 49-Jährigen, weil er ihn bereits Stunden zuvor mit dem Trolley im Vorbeifahren gesehen hatte. Als der Mann nun ohne Trolley in die Straßenbahn stieg, sei der Spürsinn des 55-Jährigen geweckt worden, schrieb die Polizei.

Als er bemerkte, dass ein Streifenwagen in die gleiche Richtung parallel zur Straßenbahn fuhr, hielt er das Fahrzeug auf freier Strecke an und machte die Beamten auf seinen Fahrgast aufmerksam. Der 49-Jährige versuchte, aus der Straßenbahn zu kommen, was ihm aber wegen der verschlossen gehaltenen Türen nicht gelang. Seine Beute wurde beschlagnahmt.