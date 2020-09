Nach rund zehn Monaten wird der Berliner Platz in Ludwigshafen am Montag, 14. September, wieder zum zentralen ÖPNV-Knotenpunkt für Stadtbahnen und Busse. Das haben die Stadt Ludwigshafen und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Bei der Wiederinbetriebnahme des Verkehrsknotenpunkts wollen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Vertreter der Stadt und die RNV-Geschäftsführung die Kunden und Fahrgäste mit einer kleinen Überraschung ab 6.30 Uhr erwarten. Busse und Straßenbahnen konnten den Berliner Platz zehn Monate wegen der Straßensperrungen unter der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd nicht ansteuern.