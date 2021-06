Die Trams und Stadtbahnen in Karlsruhe werden aufgrund von Schäden am Schienennetz auch am Mittwoch nicht regulär fahren können. Für die Bahnen gilt daher vorerst ein Notfallkonzept, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in der Nacht mitteilten. Wegen des Schienenersatzverkehrs könne es zu Engpässen und Fahrtausfällen kommen.

Bereits am Dienstag war der gesamte Tram- und Stadtbahnverkehr eingestellt worden. Grund waren einem Sprecher der Verkehrsbetriebe zufolge möglicherweise durch sommerliche Hitze bedingte Schäden an mehreren Schienenstrecken. „Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, im Bereich der Gleise im gesamten Stadtgebiet besonders vorsichtig zu sein, bis die Schäden und Verunreinigungen durch die VBK vollständig beseitigt sind“, hieß es weiter.