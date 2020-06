[Aktualisiert, 15.02 Uhr]

Nach dem Zusammenstoß eines Lkw mit einer Straßenbahn in Mannheim-Neckarau am Montag schwebt der Lastwagenfahrer laut Polizei in Lebensgefahr. Außerdem gibt es acht weitere Verletzte. Um 10.30 Uhr war es in der Neckarauer Straße zwischen Niederfeld- und Lettestraße zu einem Straßenbahnunfall gekommen. Ein niederländischer Sattelzug und eine Straßenbahn waren zusammengeprallt, die Bahn in der Folge entgleist. Laut Polizei war während der aufwendigen Bergungsarbeiten die Neckarauer Straße vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Die Straßenbahnlinie 1 wird zwischen Krappmühlstraße und Karlsplatz immer noch durch Busse ersetzt. Die Unfallursache ist laut Polizei „noch nicht abschließend bekannt“. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/174-4222 melden.