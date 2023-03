Auswirkungen auf den Schienen- und Autoverkehr hatte ein relativ kleiner Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Ellerstadt am Donnerstagnachmittag. Laut Polizei hatte eine Bahn der Linie 9 – des Expresszugs von Bad Dürkheim nach Mannheim-Neuostheim – kurz nach 16 Uhr ein entgegenkommendes Auto gestreift. Weil die Bahn nach dem Unfall erst einmal stehen bleiben musste, blieb ein naher Bahnübergang auf Rot geschaltet, so die Polizei, was den Autoverkehr behinderte. Auch auf der Schiene gab es Behinderungen, weil die eingleisige Stelle von anderen Zügen auf der Strecke nicht passiert werden konnte.

An Auto und Straßenbahn entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.