Weil er einen Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs mit einer Schusswaffe zu bedrohen schien, hat ein Mann am Sonntagabend in Mannheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 50-Jährige am Betriebshof in der Möhlstraße (Schwetzingerstadt) geweigert, die Bahn zu verlassen, als diese gegen 19.45 Uhr ins Depot fahren sollte. Als der Mitarbeiter der RNV ihn ansprach, habe der Mann einen schusswaffenähnlichen Gegenstand gezückt, so die Polizei. Eine mehrfache Ansprache und Deeskalationsversuche der herbeigerufenen Beamten hätten nicht gefruchtet, sodass schließlich ein Diensthund auf den Mann losgelassen worden sei. Daraufhin habe man den 50-Jährigen festnehmen können; er sei wegen einer leichten Verletzung, die der Hund ihm zugefügt habe, ins Krankenhaus gebracht worden. Seine „Waffe“ war ein Spielzeug aus Plastik.

In der Möhlstraße habe es durch den Einsatz Verkehrsbehinderungen gegeben, so die Polizei. Auf den Auslöser des Einsatzes kommt ein Strafverfahren wegen Bedrohung zu.