(aktualisiert 14.52 Uhr) Zwei Straßenbahnen sind am Montagmittag gegen 12.15 Uhr an der Haltestelle Paradeplatz in Mannheim zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Beide Straßenbahnfahrerinnen erlitten laut Polizei einen Schock. Von den Fahrgästen sei niemand verletzt worden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch zwischen 20.000 und 30.000 Euro bewegen. Nach rund einer Stunde war der Unfallort geräumt und der Straßenbahnverkehr pendelte sich wieder ein.