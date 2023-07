Zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist es am Montagabend in der Saarlandstraße in Ludwigshafen gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde keiner der Fahrgäste der Straßenbahn verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden die Insassen des Autos leicht verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des Fahrzeuges mit technischem Gerät der Feuerwehr musste die Saarlandstraße kurzzeitig voll gesperrt werden, so die Feuerwehr. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, können im Moment noch keine Angaben zum Unfallhergang oder zur Schadenshöhe gemacht werden.