In Mannheim kommt es am Mittwochmorgen zu Streckensperrungen im Straßenbahnverkehr. Grund ist ein Verkehrsunfall einer Straßenbahn mit einer Fußgängerin auf der Feudenheimer Straße. Die Tram erfasste die Frau an der Haltestelle Neckarplatt. Wie schwer die Fußgängerin verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Laut Rhein-Neckar Verkehr sind die Linien 2 und 7 zwischen Hauptfriedhof und Vogelstang beziehungsweise Universitätsklinikum und Feudenheim in beiden Richtungen gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.