In Mannheim ist am Dienstagmorgen ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 8.20 Uhr zwischen Wasserturm und Strohmarkt. Ob und wie schwer der Mann bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, sei noch unklar. Der Straßenbahnverkehr in Fahrtrichtung Wasserturm ist derzeit gesperrt.