[Aktualisiert: 9.45 Uhr] In Mannheim ist am Mittwochmorgen eine 13-Jährige beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst worden. Laut Polizei geriet das Mädchen um 7.30 Uhr an der Haltestelle Neckarplatt in der Feudenheimer Straße unter die Bahn. Es wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.