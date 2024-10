Anwohner für Einwohnerstraßen

Die Einbahnstraßen in der Innenstadt von Landau kommen spätestens im Mai weg. Sehr zum Ärger der Anwohner. Sie fühlen sich nicht gehört.

Leerstände: Hausbesitzer auf Tauchstation

Seit knapp einem Jahr hat Landau die rechtlichen Mittel, um gegen leerstehende Wohnungen vorzugehen. Doch die Verwaltung hat ein Problem bei der Datenerhebung.

Deutsche Glasfaser tritt erneut Rückzug an

Pleiten, Pech und Pannen prägen den Glasfaserausbau in der Pfalz. Der Name einer Firma fällt dabei besonders oft. Nachdem diese bereits in Herxheim das Handtuch geworfen hatte, zieht sie sich nun aus einem weiteren Ort zurück.

Ziegelei wird vorerst nicht verkauft

Mit der Alten Ziegelei und dem Café zum Elefanten sollten zwei historische Gebäude in Germersheim verkauft werden. Warum die Eigentümer-Familie es sich jetzt anders überlegt hat.

Vierbeiner helfen bei der Therapie

Eine Hundedame und Pferde unterstützen in einer neuen Praxis die therapeutische Arbeit. Alena Guttenbacher behandelt überwiegend Kinder und Jugendliche in Jockgrim.