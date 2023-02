Weil ein Stück Straße eingebrochen ist, musste am Dienstag die Brücke der Kreisstraße K7 am Wormser Flugplatz kurzfristig gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt Worms bedeutet dies, dass die Auffahrt auf die B9 vom Flugplatz her kommend in Richtung Worms Nord/Michelstadt nicht mehr möglich ist. Von der B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend kann man nicht mehr abfahren, um zur L523, der Landesstraße zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms, zu gelangen. Laut Stadtverwaltung hatten Verkehrsteilnehmer den Straßeneinbruch am Dienstagmorgen gemeldet. Der Schaden müsse untersucht werden, bevor Reparaturmaßnahmen eingeleitet würden. Angaben zur Größe des Einbruchs oder zur voraussichtlichen Dauer der Sperrung macht die Stadt Worms nicht.