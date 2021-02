[Aktualisiert 23.02 Uhr] In Eisenberg ist am Samstag ein Bereich der Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Ortsausgang gesperrt worden. Grund dafür ist laut Polizei die Gefahr eines größeren Erdrutsches auf einem Grundstück. Ein Teil eines Hangs habe sich gegen eine Mauer gedrückt. Um ein darunter stehendes Haus nicht zu gefährden, arbeiten Einsatzkräfte daran, den Hang zu sichern. Die Straße sei in Richtung Ramsen komplett gesperrt, weil ein Kran eingesetzt werden muss. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. Wir berichten weiter.