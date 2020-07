Der direkte Ausflugszug von Neustadt über Weißenburg nach Straßburg fährt wegen Bauarbeiten in Frankreich erst wieder ab 8. August. An den Wochenenden 18./19. Juli, 25./26. Juli und 1./2. August ist der Bahnverkehr zwischen Weißenburg und Hagenau unterbrochen. Anstelle der ausfallenden Züge fahren Busse mit längerer Fahrzeit. Wegen früherer Abfahrt in Weißenburg können sie keinen Anschluss aus der Pfalz aufnehmen.

Günstiger lässt sich Straßburg an diesen Wochenende mit dem Zug aus der Pfalz über Wörth erreichen. Direktzüge nach Straßburg fahren ab Wörth samstags und sonntags um 9.32 Uhr, 12.19 Uhr und 16.19 Uhr. Ab Straßburg nach Wörth fahren Direktzüge um 8.21 Uhr, 10.53 Uhr, 14.53 Uhr und 17.53 Uhr.