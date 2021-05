Freudige Nachrichten aus Otterstadt: Im Nest auf dem Grundschuldach sind drei Storchenbabys geschlüpft. Nach Angaben von Andreas Blättner vom Verein für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) ist das Elternpaar dasselbe, das im vergangenen Jahr auf dem Schuldach genistet hat. Damals gab es jedoch keine Küken in dem Nest. Das Männchen, das 2018 in Rheinhausen auf einem alten Baum am Rhein geboren wurde, sei im vergangenen Jahr noch etwas zu jung gewesen, sodass es die „weißen runden Dinger“, die plötzlich im Nest lagen, einfach hinausbefördert hatte, erinnert Blättner.

Mittlerweile habe sich das Männchen aber zu einem sehr eifrigen und verantwortungsbewussten Storchenvater entwickelt und kümmere sich um die Jungen, sagt das VHNO-Mitglied. Ihm zufolge wird aus dem vierten Ei, das im Nest liegt, voraussichtlicht kein Küken mehr schlüpfen. „Das ist aber auch gut so, denn wir haben ja bekanntlich recht junge Storcheneltern, die sich bei der Nestwache und beim Füttern abwechseln müssen“, sagt Blättner. Er weist darauf hin, dass auch Storcheneltern schnell überfordert sein könnten und erinnert an einen Fall vor zwei Jahren in Otterstadt, als ein Storchenvater aus diesem Grund das schwächste Küken aus dem Nest warf. „Kein schöner Anblick, aber so ist das halt in der Natur“, merkt das VHNO-Mitglied an.

Über die Internetseite des Vereins können die Tiere im Nest beobachtet werden. Derzeit gebe es 1400 bis 1500 tägliche Zugriffe aus der ganzen Welt auf die „Storchenkamera“, freut sich Andreas Blättner. Nach seinen Angaben sollen die geschlüpften Küken, wenn sie etwas älter sind, beringt werden, ein Termin stehe aber noch nicht fest.