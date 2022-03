Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage (BfDuZ) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Speyer rufen gemeinsam zu einer Aktion gegen den Krieg in der Ukraine auf.

„Nach wie vor schauen wir fassungslos auf den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Die Situation hat sich leider nicht gebessert, der erhoffte Frieden rückt immer weiter in die Ferne“, heißt es in dem Aufruf mit Blick auf die in der vergangenen Woche gestartete russische Invasion in der Ukraine. Am Sonntag, 6. März, soll deshalb um 19 Uhr eine stille Mahnwache in Form einer Lichterkette unter dem Motto „Stoppt den Krieg!“ stattfinden. Die Aktion soll am Domplatz (Ecke Stadthaus) starten, von wo aus eine Lichterkette entlang der Maximilianstraße gebildet werden soll. Teilnehmer sollten ihr eigenes Licht mitbringen, etwa Laternen oder Windlichter. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass aus Brandschutzgründen keine offenen Flammen zugelassen sind. Kerzen sollten nur in sicheren Gefäßen mitgebracht werden. Es gelte die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder einer OP-Maske sowie die übliche Abstandsregel von 1,5 Meter zueinander. Bereits am vergangenen Freitag hatten sich kurzfristig rund 150 Personen vor der Alten Münze versammelt, um eine stille Mahnwache abzuhalten. Lesen Sie auch unseren Liveblog zum Ukraine-Krieg: Kreml zu Verhandlungen am Mittwoch bereit