Durch eine Verpuffung ist am Donnerstag gegen 14 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Reinigungsfirma für Tanklastwagen in der Stockholmer Straße in Speyer eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstag informierten, war kurz vor der Verpuffung ein Reinigungsvorgang abgeschlossen worden. Zwei Personen befanden sich dabei noch in der nach drei Seiten geöffneten Halle. Sie blieben unverletzt. Die Lagerhalle konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ursache der Verpuffung ist derzeit noch ebenso wenig bekannt wie die Höhe des entstandenen Schadens am Gebäude, an Anlagen und einem Fahrzeug in der Halle. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Gewerbeaufsicht ist eingebunden. Die brennenden Tore und Schläuche sowie ein Fahrzeug im Innern hatten laut Feuerwehr-Chef Peter Eymann eine weithin sichtbare Rauchsäule verursacht. Neben der Wehr mit 36 Kräften und zwei Messfahrzeugen waren Polizei, Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Speyer vor Ort.