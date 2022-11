In vorweihnachtlicher Stimmung waren offensichtlich zwei Fahrzeugbesitzer, deren Muscle-Cars am späten Samstabend durch eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf einem Parkplatz in Ramstein-Miesenbach festgestellt wurden, schreibt die Polizei. Während einer der beiden seine Frontstoßstange mit einem leuchtenden Weihnachtskranz verziert hatte, verschönerte der andere die Front seines Wagens mit einer Lichterkette und einer großen roten Schleife. Was mit Sicherheit schön anzusehen ist, sei jedoch im Rahmen der StVZO nicht zulässig. Die beiden Fahrzeughalter müssen nun mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen aufgrund ihrer nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeuge rechnen. „Hoffentlich lassen sich die beiden davon nicht die weihnachtliche Vorfreude trüben“ heißt es zu dem Vorfall im Polizeibericht weiter.