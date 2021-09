Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt ihre Stimme für die Bundestagswahl in diesem Jahr per Brief ab. Sie werde dieses Mal diese Möglichkeit nutzen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass der Anteil der Briefwähler in diesem Jahr besonders hoch ist. Ob dies auch der Grund für die Entscheidung Merkels ist, sagte Seibert nicht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird seine Stimme am Tag der Wahl (26. September) vor Ort in Berlin abgeben.