Das hohe Bevölkerungswachstum hält laut der Stiftung Weltbevölkerung in Teilen der Welt weiter an. Vor allem in Weltregionen mit vielen Teenagerschwangerschaften sei dies zu verzeichnen, teilte die Stiftung mit Sitz in Hannover am Mittwoch mit. In afrikanischen Ländern südlich der Sahara bekämen Frauen durchschnittlich 4,7 Kinder. Das liege unter anderem an einer unzureichenden und meist jugendfernen Sexualaufklärung sowie dem erschwerten Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. Dazu kämen patriarchalische Gesellschaftsstrukturen, die mit einem traditionellen Rollenverständnis von Mädchen und Frauen sowie mangelnder Geschlechtergerechtigkeit einhergingen. Viele Frauen bekämen deshalb bereits sehr früh ihr erstes Kind und insgesamt mehr Kinder, als sie sich selbst wünschten.

Insgesamt leben nach Angaben der Stiftung zum Jahreswechsel auf der Erde rund 7,92 Milliarden Menschen. Damit sei die Weltbevölkerung im Jahr 2021 um etwa 82 Millionen Menschen gewachsen.