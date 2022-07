Das Restaurant Freiraum des Stiftsguts Keysermühle in Klingenmünster hat bis auf Weiteres geschlossen. Das berichtet Geschäftsführerin Christiane Steinmetz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Vor allem der Fachkräftemangel habe letztlich dazu geführt, kürzer zu treten. Das Küchenteam sei personell nicht mehr so gut aufgestellt, um das À-la-carte Geschäft fortführen zu können. Durch die Schließung sollen das Personal entlastet werden. Denn alle anderen Geschäftsfelder im Inklusionsbetrieb bleiben erhalten, wie Steinmetz mitteilt. So werden Schulen und Kitas, mit denen zusammengearbeitet wird, weiter mit Essen beliefert. Auch bei geplanten Ereignissen im Haus, sei es bei eigenen Veranstaltungen beziehungsweise Treffen der Bürgerstiftung Pfalz oder zu privaten Anlässen wie Hochzeiten und Feiern, soll für die kulinarische Verpflegung der Kunden gesorgt sein. Versorgt werden auch Tagungsgäste, die im Stiftsgut neben den Hotelgästen begrüßt werden. Von Veränderungen unberührt bleibe auch die Burgschänke Landeck, die das Stiftsgut betreibt. Das Restaurant Freiraum im Stiftsgut wurde zwölf Jahre lang betrieben. Es zeichnete sich unter anderem durch seine regionale und saisonale Bio-Küche aus. Vor drei Jahren war die Remise einer Generalüberholung unterzogen worden, um gerade an Wochenenden Platz für geschlossene Gesellschaften zu haben, sodass das Restaurant geöffnet bleiben konnte.