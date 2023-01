Sven Stiegler, der in diesem Jahr im ehemaligen Real-Gebäude in Mutterstadt einen 5500 Quadratmeter großen Edeka-Markt eröffnen wird, will sich mit seinem Bruder Benjamin langfristig als Lebensmittelhändler in der Pfalz etablieren. Für sechs Märkte in Speyer, Haßloch, Frankenthal und Bad Dürkheim sind sie bereits verantwortlich, der siebte kommt in diesem Jahr hinzu, wenn Sven Stiegler seinen 5500 Quadratmeter großen Markt im ehemaligen Real-Gebäude in Mutterstadt eröffnen wird. Die Brüder betreuen inzwischen 450 Mitarbeiter, rund 100 kommen durch die Erweiterung in Mutterstadt hinzu. Um ihre Betriebe zu steuern, haben die Stieglers eine Verwaltungszentrale in Speyer gegründet.

Trotz seines Engagements in Mutterstadt will Stiegler seine Pläne für einen großen Vollsortimenter in Dürkheims Neubaugebiet im Fronhof weiterverfolgen. In der Kurstadt hat die Karriere Sven Stieglers 2009 mit der Übernahme eines kleineren Innenstadt-Lebensmittelgeschäfts begonnen. Dann war für den aus dem baden-württembergischen Ketsch stammenden Einzelhandelskaufmann schnell klar, dass er sein berufliches und privates Leben in der Pfalz fortsetzen möchte.

