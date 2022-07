Bringt die Corona-Warn-App eigentlich noch was?

Vor zwei Jahren wurde die Corona-Warn-App eingeführt. Das digitale Werkzeug für die Hosentasche sollte helfen, Infektionsketten zu brechen. Angesichts ansteckenderer neuer Varianten ist das schwieriger. Wie es nun weitergeht. Zum Artikel

Geißler und Ingenthron in der Stichwahl

Erst in der Stichwahl am 17. Juli wird sich entscheiden, wer neuer Oberbürgermeister in Landau wird. Dominik Geißler (CDU) , 57 Jahre alt, und der 54-jährige Sozialdemokrat Maximilian Ingenthron sind am Sonntag bei der OB-Wahl in die nächste Runde gekommen. Zum Artikel

Tote und Verletzte nach massivem Gletscherbruch in den Dolomiten

Bei einem massiven Gletscherbruch in Norditalien sind mindestens fünf Menschen getötet und acht weitere zum Teil schwer verletzt worden. Zum Artikel

Fünf schwer verletzte Kinder nach Hüpfburg-Unfall bei Fußballturnier

Beim Unfall mit einer Hüpfburg während eines Fußballturniers in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis sind neun Kinder verletzt worden - fünf von ihnen schwer. Zum Artikel

Mit 1,8 Promille: Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Weil der Fahrer eines VW am Samstagabend kurz vor dem Ungsteiner Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Zum Artikel

Weniger Haus fürs Geld

Binnen kürzester Zeit haben sich die Hypothekenzinsen verdreifacht. Wie viel Haus ist überhaupt noch finanzierbar? Zum Artikel

Polizistenmord-Prozess: Das steht ab Montag an

Am 31. Januar wurden bei Ulmet im Kreis Kusel eine Polizeianwärterin und ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen. Derzeit läuft am Landgericht Kaiserslautern der Prozess, der klären soll, wie es zu der Tat kam und welcher Angeklagte welche Schuld trägt. Zum Blog

Hinter dem Steuer des FCK-Busses: Florian Dahlmanns fährt die Profis

Florian Dahlmanns chauffiert die Profis des 1. FC Kaiserslautern durch die Republik und auch nach Südtirol. Eine Geschichte über Schwingungen im Bus, Ballermann-Hits, eigene Kick-Künste und die Sache mit einem Popstar. Zum Artikel