Steven Dooley hat sein Vorstandsmandat beim 1. FC Kaiserslautern e.V. mit Wirkung vom 1. Januar niedergelegt. Es sei eine persönliche Entscheidung gewesen, teilte der Klub am Samstag mit. „Mit Bedauern haben wir diese Entscheidung von Steven Dooley, die wir jedoch respektieren, zur Kenntnis genommen. In einer schwierigen Zeit hat er sich dem FCK ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Verbunden mit einem ausdrücklichen Dank für sein Engagement wünschen wir ihm alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg“, wird Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Keßler in der Mitteilung zitiert. Professor Steven Dooley wurde im Dezember 2019 in den Vereinsvorstand berufen. Der Vorstand besteht nun aus Wolfgang Erfurt (Vorsitzender), Tobias Frey (stellvertretender Vorsitzender), Dagmar Eckel und Gero Scira.