Um Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiver zu machen, will die Ampel-Koalition diese in den ersten drei Jahren bei der Einkommensteuer günstiger stellen. Katharina Nicolay, Steuerexpertin am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, hält eine solche Maßnahme für ein „wirksames Instrument“. Sie verweist dabei auf Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern, in denen es bereits solche Vergünstigungen für ausländische Fachkräfte gibt. Zugleich warnt Nicolay im Interview mit der RHEINPFALZ vor einem „schädlichen Steuerwettbewerb“ in der EU. Um einen „Unterbietungswettbewerb“ zu verhindern, sei ein koordiniertes Vorgehen in der Gemeinschaft notwendig.

