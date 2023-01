In weniger als zwei Wochen endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Doch beim Finanzamt Ludwigshafen, das auch für Frankenthal zuständig ist, sind erst 60 Prozent der Rückmeldungen eingegangen. Drohen säumigen Immobilien- und Grundstücksbesitzern jetzt bald Strafen? Wir klären auf.

Holz gilt als der Baustoff der Zukunft: ökologisch, ressourcenschonend, langlebig. Aber auch deutlich teurer. Warum sich jetzt dennoch zwei junge Architekten in Speyer an ihren Traum vom nachhaltigen Bauen wagen, lesen sie hier.

Für zwei junge Brüder aus der Ludwigshafener Gartenstadt soll es das Abenteuer ihres Lebens werden: Michael und Christian Walter bestreiten ab Ende April 18 Tage lang eine Rallye von Europa nach Afrika. Mit einem Wagen, der älter ist als die beiden. Warum sie dennoch volles Vertrauen in ihr Gefährt haben, lesen Sie hier.

Die Biomüllabfuhr im Rhein-Pfalz-Kreis ist 2023 teurer geworden. Das hat auch etwas damit zu tun, dass einige Kreisbürger Abfall in die Tonne mit dem braunen Deckel werfen, der nicht hineingehört. Eine Sonderkontrolle steht an. Was das bedeutet, erfahren Sie hier.

Wer den kultigen Süßigkeiten-Laden in der Heidelberger Altstadt betritt, fühlt sich schnell wie in einer anderen Welt. Nach 37 Jahren suchen die beiden Inhaber Nachfolger für ihr Lebenswerk. Aber nicht irgendwen. Warum, lesen Sie hier.