Mit dem schrittweisen Rückzug der Postbank aus dem Filialgeschäft auf dem Weg zur Internet-Beratungsbank verlieren viele Gebäude, die das Leben in der Pfalz geprägt haben, ihre gesellschaftliche Bedeutung. Smartphones und Automaten übernehmen meist die Regie.

Auch in der Pfalz werden die Postgebäude längst meist nicht mehr von der Post betrieben, sondern oft von der Postbank. Aus vielen dieser Objekte zieht sich die Postbank seit einiger Zeit zurück. Im Oktober 2023 teilte die Postbank über den Mutterkonzern Deutsche Bank mit, das Postbank-Filialnetz zu reduzieren.

Postbank-Schließungen in der Pfalz

Jüngst hat die Postbank in der Pfalz Filialschließungen in Pirmasens (5. August 2024), Zweibrücken, Neustadt (beide bis Ende 2024), Speyer (2025) und Bad Dürkheim (2026) angekündigt.

In Haßloch steht in der Langgasse 90 steht eine Partnerfiliale der Deutschen Post/DHL, die noch Postbankleistungen offeriert. In den Partnerfilialen der Deutschen Post biete man nun, so ein Postbank-Sprecher, „schrittweise bis Ende 2025“ keine Postbankdienste mehr an – also auch in Haßloch nicht.

DHL- und Postdienste in Haßloch bleiben

Post-/DHL-Dienstleistungen gibt es dort aber weiter. Ein exaktes Datum, ab wann in der Haßlocher Filiale keine Bar-Aus- und Einzahlungen sowie keine Vor-Ort-Abgabe von Überweisungsbelegen mehr möglich sein sollen, stehe noch nicht fest.

Hier lesen Sie einen ausführlichen Beitrag über die Post und die Postbank in der Pfalz – sowie über die Hintergründe und Folgen der Veränderungen für Post- und Bankkunden.