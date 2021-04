Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) muss sich einen neuen Präsidenten suchen. Der amtierende Präsident Thomas Sternberg (69) kündigte am Freitag vor der Frühjahrsvollversammlung des ZdK an, er werde im November nicht erneut für dieses Amt kandidieren. Als Grund gab er sein Alter an.

Sternberg steht der Laienvertretung der Katholiken seit November 2015 vor. In dieser Rolle ist er maßgeblich beteiligt an der Initiierung und Gestaltung des Gesprächsprozesses Synodaler Weg in der katholischen Kirche Deutschlands, der am 1. Dezember 2019 gestartet wurde.