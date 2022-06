[Aktualisierung 13.30 Uhr]

Wie der Karlsruher Verkehrsverbund am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr auf Twitter informierte, gab es einen erneuten Stellwerkausfall am Bahnhof in Wörth. Die Störung ist inzwischen behoben.

Betroffen waren die Stadtbahnen. Ein Busnotverkehr wurde laut KVV eingerichtet. Die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn bestätigte Probleme beim Stellwerk. Die Regionalzüge wurden jedoch normal angezeigt.