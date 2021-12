Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag zunächst nass und kalt. zum Freitag hin lassen die Schauer nach, und es wird noch etwas kühler.

Laut dem Deutschen Wetterdienst kann es in der Nacht Schauer geben, die im Bergland als Schnee niedergehen, und es kann auch glatt werden. Die Tiefsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 2 und 4 Grad, in den Bergen 0 bis -2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West.

Für den Donnerstag ist wechselnde Bewölkung mit vorübergehenden Auflockerungen gemeldet. Im Bergland kann es immer noch Schneeschauer geben, in der Ebene Regen- oder Schneeregenschauer, auch Gewitter mit Graupel sind möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 7 Grad, in den Bergen um 1 Grad. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest, im Bergland teils stark böig auffrischend.

In der Nacht zum Freitag ist es teilweise stark, teilweise aufgelockert bewölkt, und im Begland kann noch etwas Schnee fallen. Die Temperaturen fallen unter Wolken auf 1 Grad, bei Aufklaren auf 0 bis -3 Grad, es kann also wieder glatt werden.