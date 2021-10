Der Opel-Mutterkonzern Stellantis erwägt offenbar, seiner Tochtergesellschaft die gesellschaftsrechtliche Verantwortung über die Fabriken in Rüsselsheim und Eisenach zu entziehen.

Demnach sollen die zwei Fabriken in eigene Gesellschaften überführt werden, wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. In Rüsselsheim arbeiten derzeit 2100 Menschen, in Eisenach 1300 Mitarbeiter. Umgesetzt werden könnte die Umstrukturierung demnach 2022. Stellantis zielt mit der Maßnahme laut dem Bericht auf mehr direkte Kontrolle im gesamten Produktionsverbund, der aus 14 Marken besteht. „Um die Zusammenarbeit und Flexibilität innerhalb des Stellantis-Produktionsverbundes noch weiter zu stärken, prüfen wir, die Produktionsstätten Rüsselsheim und Eisenach in eigene Rechts- und Produktionsorganisationen zu entwickeln“, erklärte Stellantis laut „Handelsblatt“.

