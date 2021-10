Die Spitzen des Staates haben am Mittwoch auf mehreren Veranstaltungen die Leistungen der in Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten gewürdigt. Dabei zog Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier allerdings eine durchwachsene Bilanz der 20-jährigen Mission.

Viele Menschen stellten nach dem Fall von Kabul „Fragen nach dem Sinn dieses Einsatzes“, sagte Steinmeier in einer Rede beim zentralen Abschlussappell in Berlin, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnahm. Er äußerte sich überzeugt, dass die Mission ursprünglich richtig gewesen sei.

„Wir haben unser militärisches Ziel erreicht, diejenigen zu besiegen, die vor zwanzig Jahren aus Afghanistan heraus furchtbaren Terror über unsere Verbündeten gebracht haben“, sagte der Bundespräsident. „Aber unser weiter gestecktes Ziel, in Afghanistan stabile staatliche Strukturen aufzubauen, haben wir nicht erreicht“, gestand Steinmeier auch ein Scheitern ein.

Ausdrücklich würdigte der Bundespräsident die Leistungen der insgesamt mehr als 150.000 in Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten - und die von ihnen gebrachten Opfer. Besonders gedachte er der 59 deutschen Soldaten, die im Afghanistan-Einsatz gestorben sind. „Wir stehen tief in ihrer Schuld“, sagte der Bundespräsident.