FCK-Stadionmiete ist Thema im Stadtrat

Der Stadtrat Kaiserslautern soll am Montag darüber beraten, ob dem 1. FC Kaiserslautern für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 eine Reduzierung der Pacht für das Fritz-Walter-Stadion gewährt wird. Zum Artikel

Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten gewählt

Frank-Walter Steinmeier bleibt deutscher Bundespräsident. Die Bundesversammlung bestätigte den 66-Jährigen am Sonntag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Zum Artikel

Liveblog rund um den Super Bowl

In der Nacht zum Montag findet das größte Einzelsportereignis der Welt statt: der Super Bowl, das Finale der Football-Liga NFL. In Los Angeles stehen sich ab 0.30 Uhr die L.A. Rams und die Cincinnati Bengals gegenüber – und mit dabei ist auch RHEINPFALZ-Redakteur Sven Wenzel. Er berichtet im Liveblog über die Geschehnisse vor, während und nach dem Spiel. Zum Liveblog

Nach Wohnwagenbrand: Familie in Not hat wieder Hoffnung

Hinter der Meldung von einem abgebrannten Wohnwagen in Schwarzbach steckt die Geschichte einer jungen Familie, deren vorübergehendes Zuhause abgebrannt ist. Dabei hat das Paar beinahe alles verloren. Dennoch sind die beiden vor allem dankbar – über die Hilfsbereitschaft aus der Region. Und sie haben bereits neue Wohnungspläne. Zum Artikel

Stich in den Rücken: 35-Jähriger am Alexanderplatz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagabend am Alexanderplatz in Zweibrücken ein 35-Jähriger, nachdem ein Unbekannter ihm in den Rücken gestochen hatte. Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Anfrage mitteilte, ist der Mann noch im Krankenhaus, aber außer Lebensgefahr. Zum Artikel

Apotheker zum Impfen: „Wir werden boykottiert“

Mit der Ankündigung, dass Apotheker jetzt impfen dürften, werde seit Monaten etwas dargestellt, das so schlichtweg nicht existiere, ärgert sich Matthias Schwerdtfeger. „Wir werden massiv boykottiert“, sagt der Ludwigshafener Apotheker. Zum Artikel

Querulanten: Was sie umtreibt, was sie anrichten

Sie schreiben Eingabe um Eingabe, prozessieren ohne Ende und gehen gern mal bis zum Bundespräsidenten: Querulanten sind anstrengend. Aber ist wirklich alles nur ihre Schuld? Eine Annäherung. Zum Artikel

Unfall auf Verkehrsübungsplatz - Auto prallt gegen Hauswand

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Samstag auf dem Otterberger Verkehrsübungsplatz: Ein Auto prallte gegen das einzige dort vorhandene Gebäude. Zum Artikel