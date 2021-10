Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch im ukrainischen Korjukiwka an eine der größten NS-Strafaktionen gegen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg erinnert. Um den Toten einen Namen zu geben, „müssen wir die blinden Flecken unserer Erinnerung ausleuchten“, sagte Steinmeier am Mittwoch in Kiew, nachdem er am Vormittag das offizielle Denkmal für die Opfer des Massakers in Korjukiwka besucht hatte. Obwohl im März 1943 dort bei einer SS-Aktion binnen zwei Tagen etwa 6700 Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden, sei dieses Verbrechen bisher kaum bekannt.

„Die Orte nationalsozialistischer Verbrechen in der Ukraine sind auf der Landkarte unserer Erinnerungen kaum verzeichnet“, sagte Steinmeier. Bereits zwei Jahre zuvor waren die Mitglieder der jüdischen Gemeinde des Ortes ermordet worden.