Die Zeugnisse der mittelalterlichen jüdischen Gemeinden in Speyer, Mainz und Worms sollen nach Überzeugung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier künftig mehr Besucher anziehen. Er wünsche sich, dass die sogenannten „SchUM“-Stätten zu einer Begegnungsstätte und einem „lebendigen Symbol für ein friedliches Miteinander werden“, sagte er am Mittwoch bei einem Festakt in der Mainzer Synagoge. Anderthalb Jahre nach der Aufnahme in die Weltkulturerbe-Liste erhielt Steinmeier dort von Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay die Anerkennungsurkunde. Der Bundespräsident hatte am Vormittag in Worms die Synagoge und den Friedhof „Heiliger Sand“ besucht und nach jüdischem Brauch einen Kieselstein auf einen Grabstein gelegt