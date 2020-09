Zeugen werden gesucht, die am Mittwoch, 2. September, gegen 12.50 Uhr Personen auf der Brücke in der Nähe des Bahnhofs in Niederlinxweiler gesehen haben. Auf der B41 war unter Brücke eine Frau in ihrem Auto unterwegs. Sie fuhr von Ottweiler in Richtung St. Wendel. Als sie unter der Brücke war, hatte sie das Gefühl, dass etwas auf ihr Auto fliegt und sie nahm auch einen Knall wahr. Die Frau vermutet, dass ihr Fahrzeug von einem Stein getroffen worden ist. Sie stellte auch entsprechende Schäden an ihrem schwarzen BMW fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Möglicherweise kann der Fahrer eines dunkelblauen Autos, das hinter dem Fahrzeug der BMW-Fahrerin war und an der Abfahrt Oberlinxweiler von der B41 abfuhr, Angaben machen. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel.