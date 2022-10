Rammelsbach. [aktualisiert 16.45 Uhr] Mit Verletzungen an Kopf und Rücken musste am Dienstag der Fahrer eines Muldenkippers ins Krankenhaus geflogen werden. Sein Fahrzeug war im Steinbruch einen Abhang heruntergestürzt.

Der Mann war mit seinem Muldenkipper gegen 13.30 auf dem Steinbruch-Gelände unterwegs. Plötzlich fiel das Fahrzeug einen Abhang herunter und blieb etwa 20 Meter weiter auf der Seite liegen. Als die Feuerwehren Altenglan und Rammelsbach den Einsatzort erreichten, seien bereits ein Rettungshubschrauber und der Rettungsdienst an Ort und Stelle gewesen, teilte Stefan Reichhart mit, der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises. Der Fahrer des Unfalllasters sei da schon außerhalb seines Fahrzeugs vom Rettungsdienst versorgt worden. Durch den Sturz erlitt der Mann Verletzungen an Kopf und Brust, „die aber nach einer Erstuntersuchung nicht so schlimm sind, wie man beim Anblick der Unfallstelle hätte vermuten können“, ergänzte Reichhart. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen.