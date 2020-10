Die steigenden Infektionszahlen haben Auswirkungen auf die Sparkasse Südwestpfalz. Das Kreditinstitut ändert seine Öffnungszeiten der Filiale am Schlossplatz. Ab Montag ist der Standort an vier Tagen der Woche nur noch vormittags und an einem Tag nachmittags geöffnet. Montags bis mittwochs sowie freitags ist die Sparkassen-Filiale am Schlossplatz von 8.30 bis 13 Uhr offen, am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Die übrigen Geschäftsstellen in der Region sind donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr und sonst von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Die zunehmenden Corona-Fallzahlen in der Region ziehen laut Sparkasse ein verändertes Kundenverhalten nach sich. Während mitarbeiterbediente Servicetätigkeiten in den Geschäftsstellen vor Ort weniger nachgefragt würden, steige gleichzeitig das Anrufaufkommen im Kunden-Servicecenter, teilte eine Sprecherin mit.