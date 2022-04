Die für Anfang Juni geplante Einführung einer deutschlandweit gültigen Monatskarte für 9 Euro wird durch einen Streit zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung gefährdet. Außerdem konkretisieren sich Befürchtungen, dass das Angebot zu massiv überfüllten Zügen führen würde.

Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG befürchtet wegen des geplanten 9-Euro-Tickets bereits zu Pfingsten ein Chaos im Öffentlichen Nahverkehr. „Ich rechne mit Räumungen überfüllter Züge und wegen Überlastung gesperrten Bahnhöfen“, sagte der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel am Mittwoch am Rande einer Vorstandssitzung seiner Organisation in Fulda. Kein Bahn-Unternehmen sei bislang ausreichend auf den zu erwartenden Andrang der Kunden vorbereitet. „Das Vorhaben der Ampel-Koalition will Gutes erreichen, dabei wurden aber die Konsequenzen nicht bedacht“, meinte der Gewerkschaftschef.

Von Juni bis Ende August sollen nach dem Willen der Bundesregierung flächendeckend Monatskarten für den Nah- und Regionalverkehr zum Preis von monatlich 9 Euro angeboten werden. Um die Finanzierung gibt es noch Streit zwischen Bund und den Ländern, die dem Vorhaben im Bundesrat noch zustimmen müssten und auf frühere Zusagen der Bundesregierung pochen, die diese jetzt nicht einhalten will.

