Stefan Loibl kehrt nach seinem Auslandsjahr in Schweden zu den Adlern Mannheim zurück. Der heute 25-jährige Angreifer lief bereits in der Eishockey-Saison 2020/21 für die Adler auf, entschied sich im Anschluss aber für einen vorzeitigen Wechsel zu Skellefteå AIK. Loibl unterzeichnete nun für sein zweites Engagement in Mannheim einen bis 2025 gültigen Vertrag. „Für mich war klar, dass ich wieder für die Adler auflaufen will, wenn ich nach Deutschland zurückkehre“, sagte der Nationalspieler.