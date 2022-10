Wer am Mittwochmorgen nach Ludwigshafen und Mannheim fahren will, braucht viel Geduld. Nach einem Wasserrohrbruch am Dienstagnachmittag ist die B44 in der Quadratestadt zwischen Dalbergstraße und Schanzenstraße gesperrt. Der Verkehr staut sich zurück bis zum Oggersheimer Kreuz auf der A650. Auch auf der Mundenheimer Straße, dem Kaiserwörthdamm und der Lagerhausstraße stockt der Verkehr. Die Polizei rät, die betroffenen Straßen weiträumig zu umfahren.