3 Wochen Baustelle

Auf der A65 staut es sich bald wieder. Grund sind Sanierungsarbeiten im Bereich Kandel-Süd. Die Abfahrt ist zeitweise sogar voll gesperrt.

Landau-Pass für alle Bürger?

Rabatte für alle – das verspricht der neue Landau-Pass. Der Nachfolger des Familienpasses kostet mehr, die Eintritte für Zoo und Freibad steigen für die Inhaber. Aber dafür bekommen ihn einige Menschen kostenlos.

Scharlach-Welle rollt

Scharlach wird als eine typische Kinderkrankheit bezeichnet. In der Südpfalz werden nun doppelt so viele Fälle verzeichnet als im Vorjahr. In einer Zeit, in der es an Antibiotika mangelt. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Zehn Fragen an die Kandidaten

Wer übernimmt den Chefsessel im Herxheimer Rathaus? Am 12. März wählt die Verbandsgemeinde einen neuen Bürgermeister. Im RHEINPFALZ-Gespräch bringen Hedi Braun und Christian Sommer ihre Ansichten auf den Punkt.

Katastrophenschutzplan fürs US-Depot

Das Gezerre zwischen Kreisverwaltung und Bürgerinitiative um den fehlenden Katastrophenschutzplan fürs US-Depot dauert schon länger als die Debatte um ein jüngst erweitertes Gefahrstofflager darin. Nun liegt ein Entwurf vor.