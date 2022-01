Am Donnerstag kam es wegen eines Pannen-Lasters rund zwei Stunden zu Rückstaus in beide Richtungen auf der B10. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw an der Abfahrt Rinnthal in Fahrtrichtung Pirmasens gestrandet. Die Straßenmeisterei sperrte den nicht mehr fahrbereiten Lastwagen ab und führte den Verkehr ab 14.30 Uhr an der Gefahrenstelle vorbei. Der Laster wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Gegen 16.45 Uhr herrschte nach Angaben der Polizei wieder freie Fahrt.