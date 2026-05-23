Auf der A61 sind am Samstagvormittag zwischen dem Kreuz Frankenthal und Worms in Fahrtrichtung Koblenz bei zwei Unfällen insgesamt vier Autos beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, war die A61 deshalb für kurze Zeit voll gesperrt. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei. Es kommt aber noch zu Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache sowie der entstandene Gesamtschaden stehen noch nicht fest.