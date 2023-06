Am Autobahnkreuz Walldorf ist auf der A5 Richtung Norden es am Mittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind drei Autos beteiligt. Eine Person wurde dabei verletzt. Durch die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten komme es zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wird in Kürze aber ein weiterer Fahrstreifen frei gegeben.