Auf der A65 kam es an der Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen um 9.30 Uhr zu einem Unfall, der erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 18-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf auf dem linken Fahrstreifen einen Lkw überholen. In dem Moment scherte der Laster-Fahrer plötzlich aus, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Der Golf-Fahrer leitete erschrocken eine Vollbremsung ein, geriet auf der schnellglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit (10.15 Uhr) noch an.

Die Polizei warnt aktuell vor glatten Straßen infolge des einsetzenden Schneefalls. Sie appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: „Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den aktuellen Wetterverhältnissen an!“