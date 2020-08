Zu zwei schweren Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden, ist es am späten Freitagabend beziehungsweise frühen Samstagmorgen auf der A61 zwischen Mutterstadt und Schifferstadt gekommen. Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist die Autobahn in Fahrtrichtung Süden noch immer voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die A61 gegen 21.20 Uhr zunächst aufgrund eines PKW-Brandes in Fahrtrichtung Speyer vor der Anschlussstelle Schifferstadt voll gesperrt. Hierdurch entwickelte sich ein Rückstau bis über die Anschlussstelle Schifferstadt hinaus. Am Stauende kam es gegen 22.41 Uhr schließlich zu einem folgenschweren Auffahrunfall mit mindestens drei Fahrzeugen, bei dem eine Frau und ein Mann schwer verletzt wurden.

Auto wird unter Lkw-Anhänger geschoben

Gerade als die A61 gegen 3 Uhr wieder freigegeben wurde, kam es am Stauende kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt erneut zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein Sattelzug-Fahrer ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen übersehen haben und aufgefahren sein. Dabei wurde das Auto unter den Anhänger eines davor stehen Lkw geschoben. Außerdem soll der Sattelauflieger mit seinem Führerhaus den Anhänger des Lkw gestreift haben. Dabei wurde das Führerhaus des Unfallverursachers erheblich beschädigt.

Die beiden Lkw-Fahrer konnten sich selbstständig aus ihren Führerhäusern befreien und wurden leicht verletzt. Die drei Insassen des Autos, ein Mann und zwei Frauen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr mittels Hydraulikwerkzeug aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragte einen Gutachter, der den Unfallhergang jetzt rekonstruieren soll. Die Schadenshöhe wird auf 180.000 Euro geschätzt.